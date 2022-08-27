Овечкин сравнил общение с Неймаром и Месси

Александр Овечкин рассказал, что с Неймаром ему общаться проще, чем с Лионелем Месси

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сравнил общение с футболистами «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси и Неймаром. Слова хоккеиста приводит РИА Новости.

«Месси по-английски говорит хуже меня, с Неймаром общаться было проще. Он, кстати, фанат хоккея», — заметил Овечкин.

Кроме того, хоккеист рассказал, как относится к симуляциям к футболе. «Я их не приветствую, но у каждого свой стиль», — подчеркнул нападающий.

Ранее Овечкин отреагировал на возможное отстранение России от участия в Кубке мира по хоккею. Нападающий выразил надежду, что отечественные игроки смогут принять участие в турнире.

Овечкин познакомился с Неймаром в 2018 году. Тогда россиянин подарил бразильскому форварду свой игровой свитер с автографом. Неймар, в свою очередь, отдал Овечкину бутсы желтого цвета. С Месси хоккеист встретился в 2015 году и так же обменялся формой.