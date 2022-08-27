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Вучич сообщил об условии принятия требований Косова по въездным документам

Сербия объявила о готовности частично принять требования Косово по документам

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об условии принятия требований Косова по въездным документам. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

Так, глава страны заявил, что государство готово частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине. Однако правительство ожидает определенных гарантий от Евросоюза (ЕС).

«Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие, и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС», — отметил политик.

Новое обострение на границе Сербии и Косова произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

На следующий день президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение было принято после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

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Алина Гостева
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