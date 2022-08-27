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В США назвали Турцию большой угрозой

Американский сенатор Менендес назвал Турцию большой угрозой в Восточном Средиземноморье

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес назвал Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает«Катимерини».

Американский сенатор включил Турцию в число основных вызовов, которые стоят перед международным сообществом, наряду с Китаем, Россией и изменением климата.

По его словам, несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО, страна бросает вызов суверенитету Греции «провокационными полетами в Эгейском море». Он назвал нарушение воздушного пространства истребителями неприемлемым поведением для любого государства.

Менендес также заявил о «незаконной оккупации» Турцией Кипра. «Это не действия демократической страны, и, что касается меня, я не думаю, что им следует предоставлять модернизированные системы вооружений из США», — добавил он.

Менендес обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении раскольнической политики как в Восточной Европе, так и на Южном Кавказе и в Европе.

Ранее Греция опубликовала 16 карт, на которых были показаны незаконные действия Турции против греческого суверенитета в Эгейском море. Согласно заявлению министерства, карты подробно показывают «масштабы турецкого ревизионизма, направленного на изменение статуса-кво, нарушающего международное право и международное морское право, а также угрожающего миру, безопасности и стабильности региона».

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Марина Совина
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