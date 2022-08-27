Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Саутгемптон
0:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Пари Нижний Новгород
2:2
2-й тайм
live
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Челси
Сегодня
17:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Факел
Сегодня
17:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Спорт

Назван фаворит возможного боя Фьюри и Усика

Чемпион мира Шон Портер назвал Тайсона Фьюри фаворитом в возможном бое с Тайсоном Фьюри
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Двукратный чемпион мира по боксу Шон Портер назвал фаворита в возможном поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Видео доступно в YouTube-канале Hustle Boss.

Портер признался, что считает наиболее вероятным поединок между Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером. В таком противостоянии он отдал предпочтение украинцу. Однако в поединке против Фьюри Портер засомневался, что Усик смог бы одержать победу. По его мнению, вероятнее всего лучшим в этой схватке стал бы британский тяжеловес.

26 августа Фьюри уведомил Всемирный боксерский совет (WBC) о том, что возобновит выступления и сможет защитить титул. В это же время поединок между Уайлдером и Робертом Хелениусом получил статус претендентского.

Усик в поединке против Энтони Джошуа защитил пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа над Фьюри, который удерживает пояс по версии WBC, сделала бы его абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о выплатах беженцам с Донбасса и Украины
Россиянам назвали главные отличия загранпаспортов на пять и десять лет
В России запустили первый рейс без младенцев на борту самолета
Стали известны детали болезни Литовкина
Украина перестала сотрудничать с Россией в сфере атомной энергетики
Назван фаворит возможного боя Фьюри и Усика
Известный садовод рассказал о подготовке участка к осени
Мужчина потерял 730 тысяч долларов после регистрации в приложении для знакомств
Известная российская телеведущая попала под обстрел в ДНР
«Солнцепек» уничтожил украинских военных под Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.