Назван фаворит возможного боя Фьюри и Усика

Чемпион мира Шон Портер назвал Тайсона Фьюри фаворитом в возможном бое с Тайсоном Фьюри

Двукратный чемпион мира по боксу Шон Портер назвал фаворита в возможном поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Видео доступно в YouTube-канале Hustle Boss.

Портер признался, что считает наиболее вероятным поединок между Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером. В таком противостоянии он отдал предпочтение украинцу. Однако в поединке против Фьюри Портер засомневался, что Усик смог бы одержать победу. По его мнению, вероятнее всего лучшим в этой схватке стал бы британский тяжеловес.

26 августа Фьюри уведомил Всемирный боксерский совет (WBC) о том, что возобновит выступления и сможет защитить титул. В это же время поединок между Уайлдером и Робертом Хелениусом получил статус претендентского.

Усик в поединке против Энтони Джошуа защитил пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа над Фьюри, который удерживает пояс по версии WBC, сделала бы его абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.