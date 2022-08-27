Смягчение правил покупки валюты объяснили

Экономист Григорьев: россиянам станет проще покупать валюту после смягчения правил

После введения послаблений Центробанком (ЦБ) россиянам станет проще покупать доллары и евро. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он также объяснил, почему регулятор пошел на смягчение правил приобретения валюты.

27 августа Банк России разрешил финансовым организациям продавать валюту, поступившую в кассу после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников.

«По идее должно стать проще. После введенных ограничений, а затем послаблений, которые сделал Центральный банк в начале апреля, можно было покупать только ту валюту, которая поступила от физлиц в банки после 9 апреля. Новое смягчение должно привести к тому, что коммерческие банки могут продавать валюту не только из этих ресурсов», — объяснил Григорьев.

По словам экономиста, теперь банки могут продавать валюту, которая принадлежит организациям, средства, которые получил сам банк от каких-то валютных операций, а также деньги, которые физлица разместили на валютных вкладах до введения ограничений. Для этого у регулятора были свои причины, отметил кандидат экономических наук.

«Здесь есть два фактора: потребность в валюте резко снизилась, потому что сейчас существует масса проблем с проведением платежей в долларах и евро вследствие введенных против России санкций. Поэтому потребность у экспортеров в валюте снизилась. У физлиц, наоборот, есть спрос. Если вы едете отдыхать, вы, конечно, можете в ряде стран платить картой "Мир". Но ехать с одной картой "Мир" немножко рискованно, лучше ехать с наличными деньгами. Второй момент: возможно, эти изменения приведут к небольшому росту курсовой стоимости доллара и евро, что будет выгодно бирже», — заключил он.

После начала специальной военной операции в связи с введением антироссийских санкций ЦБ в марте ограничил оборот наличной валюты в стране. Позже банкам разрешили продавать валюту, поступившую в кассы после 9 апреля. 19 мая регулятор отменил ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро.

В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в сентябре ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам необходимо будет продлить.