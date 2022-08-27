Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Смягчение правил покупки валюты объяснили

Экономист Григорьев: россиянам станет проще покупать валюту после смягчения правил

Фото: Omid Armin / Unsplash

После введения послаблений Центробанком (ЦБ) россиянам станет проще покупать доллары и евро. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он также объяснил, почему регулятор пошел на смягчение правил приобретения валюты.

27 августа Банк России разрешил финансовым организациям продавать валюту, поступившую в кассу после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников.

«По идее должно стать проще. После введенных ограничений, а затем послаблений, которые сделал Центральный банк в начале апреля, можно было покупать только ту валюту, которая поступила от физлиц в банки после 9 апреля. Новое смягчение должно привести к тому, что коммерческие банки могут продавать валюту не только из этих ресурсов», — объяснил Григорьев.

Материалы по теме:
Экономист назвал условие ослабления рубля до конца года
Экономист назвал условие ослабления рубля до конца года
23 августа 2022
Аналитик назвал возможный курс рубля осенью
Аналитик назвал возможный курс рубля осенью
26 августа 2022
Интерес россиян к курсам валют снизился
Интерес россиян к курсам валют снизился
Сегодня

По словам экономиста, теперь банки могут продавать валюту, которая принадлежит организациям, средства, которые получил сам банк от каких-то валютных операций, а также деньги, которые физлица разместили на валютных вкладах до введения ограничений. Для этого у регулятора были свои причины, отметил кандидат экономических наук.

«Здесь есть два фактора: потребность в валюте резко снизилась, потому что сейчас существует масса проблем с проведением платежей в долларах и евро вследствие введенных против России санкций. Поэтому потребность у экспортеров в валюте снизилась. У физлиц, наоборот, есть спрос. Если вы едете отдыхать, вы, конечно, можете в ряде стран платить картой "Мир". Но ехать с одной картой "Мир" немножко рискованно, лучше ехать с наличными деньгами. Второй момент: возможно, эти изменения приведут к небольшому росту курсовой стоимости доллара и евро, что будет выгодно бирже», — заключил он.

После начала специальной военной операции в связи с введением антироссийских санкций ЦБ в марте ограничил оборот наличной валюты в стране. Позже банкам разрешили продавать валюту, поступившую в кассы после 9 апреля. 19 мая регулятор отменил ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро.

В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в сентябре ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам необходимо будет продлить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Смягчение правил покупки валюты объяснили
Глава МИД Германии поддержала премьера Финляндии после скандала с вечеринкой
Появилось видео с места аварии Ferrari и Lexus в Москве
Агент Кокорина оценил информацию о возможной аренде игрока кипрским клубом
Юрист перечислила признаки финансового абьюза в семье
На крыше военного госпиталя в Праге произошел пожар
Военкор раскрыл обстоятельства гибели американского наемника на Украине
В Молдавии заявили о готовности ехать в Россию для переговоров по газу
Российский стилист назвал трендом один вид откровенной одежды
Вучич заявил об отзыве признания независимости Косова семью странами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.