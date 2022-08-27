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ВКС России сбили в ДНР истребитель МиГ-29

В Минобороны заявили, что ВКС России уничтожили в ДНР украинский истребитель МиГ-29

Фото: Армія Інформ / Wikimedia Commons

Украинский истребитель МиГ-29 был сбит в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что украинский самолет уничтожили в районе Малиновки. Его заметили летчики ВКС России.

Ранее стало известно, что российские ВКС ликвидировали «до 100 националистов 14-й мехбригады ВСУ» вблизи села Дергачи под Харьковом. Удар был нанесен по пункту временной дислокации бригады. Также были поражены три машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Помимо этого, десантники смогли остановить прорыв военных Украины на Николаевско-Криворожском направлении. В Минобороны сообщили, что силы мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты Украины пытались прорваться, однако украинским военным это не удалось. Подразделения ВДВ остановили их и не дали пройти дальше.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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