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Япония и Россия договорились о передаче тел погибших с судна KAZU 1

Kyodo: Япония и Россия договорились о передаче тел погибших с судна KAZU 1

Фото: Kyodo / Reuters

Япония и Россия договорились о передаче тел троих граждан Японии, которые погибли при крушении в середине апреля японского круизного судна KAZU 1 и были найдены у берегов южных Курильских островов и у Сахалина. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации агентства, стороны договорились о передаче тел Японии в порту Сахалина. Планируется, что передача произойдет в сентябре.

Ранее власти Японии подтвердили получение данных от российской стороны об обнаружении у берегов курильского острова Кунашир тела женщины, которая могла погибнуть при крушении круизного судна KAZU 1.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно Kazu 1. Там находилось 26 человек, к месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет. В настоящее время подтвердили гибель 14 человек, остальные числятся пропавшими без вести. Причины произошедшего до сих пор неизвестны.

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Юлия Ямпольская
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