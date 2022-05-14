Россия сообщила Японии о возможном обнаружении тела пассажирки судна KAZU 1

Генсек кабмина Японии Мацуно: РФ сообщила о возможном обнаружении тела пассажирки KAZU 1

Власти Японии подтвердили получение информации от российской стороны об обнаружении у берегов курильского острова Кунашир тела женщины, которая могла погибнуть при крушении круизного судна KAZU 1. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

«10 мая мы получили сообщение от российской стороны, что у берегов острова Кунашир было обнаружено тело женщины. Пока неизвестно, имела ли она отношение к инциденту с KAZU 1», — сообщил он, отметив, что в настоящее время японские власти проверяют эту информацию.

Япония ранее обратилась к России за помощью в поиске пропавших пассажиров KAZU 1.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно Kazu 1. На судне находилось 26 человек, к месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет. На данный момент подтверждена гибель 14 человек, остальные числятся пропавшими без вести. Причины произошедшего до сих пор неизвестны.