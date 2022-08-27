Захарова раскрыла суть американской дипломатии

Захарова: суть американской дипломатии — в разжигании очагов напряженности по всему миру

Суть деятельности американских дипломатов за рубежом заключается в разжигании очагов напряженности по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя интервью посла США в Японии Ричарда Эмануэля.

Российский дипломат указала, что в ходе бесед с журналистами нескольких изданий глава американского диппредставительства в Токио дал понять, «чем сейчас занимаются послы США по всему миру». Она добавила, что высказывания Эмануэля позволяют получить представление о содержании инструкций, которые он вместе с коллегами получает из Госдепа.

По словам Захаровой, первым пунктом программы действий дипломатов США является продвижение «коммерческой дипломатии», целью которой является стремление максимально разорвать экономические связи «своих сателлитов» с Китаем. Подобные шаги подкрепляются принуждением и угрозами, утверждает представитель МИД РФ.

«Эмануэль не скрывает, как добивается "серьезного изменения в мышлении" у японских бизнес-лидеров <...> Американец с гордостью заявляет, что японцы уже "готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности"», — отметила Захарова, подчеркнув, что фактически речь идет о шантаже, благодаря которому привлекаются многомиллиардные японские инвестиции в проекты США.

Третьим пунктом является поощрение милитаризации и возникновения новых очагов напряженности. Захарова заметила, что Эмануэль «всячески расхваливает» предложения премьер-министра Японии Фумио Кисиды значительно увеличить оборонный бюджет страны, а также ее военный потенциал. Вместо сдерживания подобных «реваншистских настроений» токийской элиты Вашингтон открыто подталкивает Японию к отказу от ограничений в военной сфере, считает она.

«Вот и вся американская "дипломатия" сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар», — заключила Захарова.

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