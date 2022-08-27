Захарова прокомментировала заявление США о Косово и Сербии

Представитель МИД Мария Захарова: Россия никогда не забудет, что Косово — это Сербия

Россия никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара. Ранее он посоветовал сербам забыть о принадлежности самопровозглашенной республики Косово Сербии.

«Никогда», — написала Захарова, сопроводив публикацию флагами России и Сербии.

Ранее Мария Захарова призвала Приштину и стоящих за ней США и ЕС прекратить провокации, а также соблюдать права сербов в Косово.