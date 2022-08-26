В США посоветовали забыть о принадлежности Косова Сербии

N1: зампомощника госсекретаря США Эскобар посоветовал забыть, что Косово — это Сербия

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть о принадлежности самопровозглашенной республики Косово Сербии. Об этом он заявил в интервью телеканалу N1.

«Пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», — сказал дипломат.

По его словам, региону стоит «поскорее решить спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего. Эскобар напомнил о необходимости «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов» — пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Эскобар понадеялся на то, что «обострения в крае не случится».

Новое обострение на границе Сербии и Косова произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

На следующий день президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение было принято после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.