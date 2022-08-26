Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США посоветовали забыть о принадлежности Косова Сербии

N1: зампомощника госсекретаря США Эскобар посоветовал забыть, что Косово — это Сербия

Фото: Reuters

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть о принадлежности самопровозглашенной республики Косово Сербии. Об этом он заявил в интервью телеканалу N1.

«Пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», — сказал дипломат.

По его словам, региону стоит «поскорее решить спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего. Эскобар напомнил о необходимости «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов» — пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Эскобар понадеялся на то, что «обострения в крае не случится».

Материалы по теме:
Косово стягивает войска к границам Сербии. Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
Косово стягивает войска к границам Сербии.Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
1 августа 2022
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022

Новое обострение на границе Сербии и Косова произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

На следующий день президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение было принято после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России
Неизвестный открыл стрельбу в центре Оттавы
Медведев удивился полному показу его интервью во французском эфире
Назван единственный вариант для Роналду в случае ухода из «Манчестер Юнайтед»
Европейская страна ввела плату за отправку частной гумпомощи на Украину
В США посоветовали забыть о принадлежности Косова Сербии
Байден прокомментировал обыски ФБР в имении Трампа
Власти Бердянска сообщили об уничтожении над городом двух беспилотников
Правительству Украины предрекли серьезный кризис
После драки со стрельбой в российском городе на мигрантов завели уголовное дело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.