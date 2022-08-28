Каррера оценил возможный трансфер 19-летнего футболиста сборной России в «Челси»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что уезжающие из РПЛ игроки — герои

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил возможный трансфер 19-летнего футболиста «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в «Челси». Об этом сообщает Sport24.

«Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу, — герой. В том плане, что у российских футболистов очень хорошие условия и перспективы в РПЛ», — заявил Каррера. Он также добавил, что, уезжая за границу, российские игроки теряют в деньгах, но приобретают в любви к футболу.

Об интересе «Челси» к Захаряну стало известно 25 августа. Однако в лондонском клубе отказались комментировать появившуюся информацию.

Захарян выступает за бело-голубых с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отметился одним забитым мячом в пяти встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.