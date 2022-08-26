19-летний футболист сборной России перейдет в «Челси»

Журналист Скира заявил, что переговоры «Челси» с «Динамо» по Захаряну близки к завершению

Журналист Николо Скира поделился в Twitter подробностями переговоров о трансфере футболиста «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

Скира заявил, что переговоры по переходу 19-летнего игрока близки к завершению. По информации источника, британская команда намерена подписать контракт с Захаряном до 2028 года.

Об интересе «Челси» к Захаряну стало известно ранее 25 августа. Однако в лондонском клубе отказались комментировать появившуюся информацию.

Захарян выступает за бело-голубых с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отметился одним забитым мячом в пяти встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.