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Очевидцы назвали возможную причину пожара на рынке в Волжском

Очевидцы связали пожар на рынке в Волжском с ремонтом на крыше здания

Фото: страница «Жесть Волжский» во «Вконтакте»

Пожар на рынке «Людмила» в городе Волжский Волгоградской области полностью уничтожил павильоны. Об этом «Ленте.ру» рассказали сотрудники торговых точек. Помимо этого, также сгорели машины, припаркованные рядом. По словам очевидцев, на крыше здания шли ремонтные работы, из-за чего, возможно, возникло возгорание.

«Пожар, все сгорело дотла. Полностью [сгорел магазин]. Все живы и здоровы, это самое главное, руки и ноги есть, мозги есть, продолжим дальше работать. Вроде бы все успели выйти. Быстро сгорело, пожар начался где-то в 16:35», — сказала сотрудница цветочного магазина.

В такой же ситуации оказался и владелец салона по ремонту гаджетов. «Мой магазин сгорел. Полностью рынок сгорел машины. С людьми все нормально, слава богу, но товар и все что можно [сгорело]. Там на крыше был ремонт. Я сейчас в шоке», — рассказал предприниматель.

В мэрии Волжского рассказали, что здание практически уничтожено. «Рынок выгорел практически весь. Пострадавших нет», — заявили в мэрии города.

По данным МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 17:05. Огонь распространился на площади 7 тысяч квадратных метров. Сейчас пожар локализован, уточняет РИА Новости. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, людей эвакуировали. В экстренных службах добавили, что на месте пожара слышны взрывы, предположительно, могут взрываться баллоны с газом.

Также стало известно о пожаре в близлежащем жилом доме. При этом МЧС утверждает, что он не связан с возгоранием на торговом объекте.

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Мария Сметанина
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