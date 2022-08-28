Здание рынка в российском городе практически полностью охватил пожар

В мэрии Волжского сообщили, что здание рынка практически полностью охватил пожар

Здание рынка в Волжском Волгоградской области практически полностью охвачено пожаром. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

«Рынок выгорел практически весь. Пострадавших нет», — заявили в мэрии города. В администрации также добавили, что причина пожара в настоящий момент еще не известна.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что произошедшее в жилом доме возгорание и горящий рынок в Волжском Волгоградской области никак не связаны. В ведомстве рассказали, что «на балконе многоэтажного дома, расположенного недалеко от рынка, загорелись домашние вещи».

О том, что на рынке в городе Волжском Волгоградской области на площади 7 тысяч квадратных метров начался мощный пожар, стало известно ранее. По приезде пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит кровля крытого рынка. Также появилось видео, на котором запечатлен мощный пожар на рынке «Людмила».

Позднее стали появляться сообщения о том, что огонь с горящего рынка перешел на соседний дом. В МЧС тогда отметили, что к ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 25 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.