На российском рынке начался мощный пожар

В городе Волжский в Волгоградской области загорелась крыша рынка, людей эвакуируют

На рынке в городе Волжский Волгоградской области на площади 700 квадратных метров начался мощный пожар, людей эвакуируют. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

Информация о возгорании по улице 40 лет Победы дом 61б поступила в 17:05 по московскому времени. «По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля крытого рынка», — заявили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Дополнение: площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров.