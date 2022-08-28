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В МЧС отреагировали на сообщения о возгорании в доме рядом с горящим рынком

В ГУ МЧС заявили, что возгорание в жилом доме и горящий рынок в Волжском никак не связаны

Фото: Марк Еременко в сообществе «Жесть Волжский» во «ВКонтакте»

Произошедшее в жилом доме возгорание и горящий рынок в Волжском Волгоградской области никак не связаны. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что «на балконе многоэтажного дома, расположенного недалеко от рынка, загорелись домашние вещи». Причина пожара пока неизвестна, ее только предстоит выяснить. «Но это никак не связано с пожаром на рынке. И это два разных объекта, два разных пожара», — отметили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

О том, что на рынке в городе Волжском Волгоградской области на площади 7 тысяч квадратных метров начался мощный пожар, стало известно ранее. По приезде пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит кровля крытого рынка. По предварительным данным, никто не пострадал. Также появилось видео, на котором запечатлен мощный пожар на рынке «Людмила».

Позднее стали появляться сообщения о том, что огонь с горящего рынка перешел на соседний дом. В МЧС тогда отметили, что к ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 25 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.

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Варвара Кошечкина
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В МЧС отреагировали на сообщения о возгорании в доме рядом с горящим рынком
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