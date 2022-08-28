Появилось видео мощного пожара на российском рынке

Появилось видео мощного пожара на рынке «Людмила» в Волжском Волгоградской области

Появилось видео, на котором запечатлен мощный пожар на рынке «Людмила» в Волжском Волгоградской области. Ролик был опубликован в Telegram-канале Mash.

На появившихся кадрах видно, что в результате мощного пожара все вокруг рынка заволокло дымом. Небо при этом практически невозможно разглядеть, также на месте слышатся взрывы.

В МЧС заявили, что площадь пожара выросла до 7 тысяч квадратных метров. Инцидент произошел после ремонта крыши: в ходе работ не соблюдались правила техники безопасности, что привело к взрыву баллонов с газом.

Информация о возгорании по улице 40 лет Победы, дом 61б поступила в 17:05 по московскому времени. Огонь вспыхнул на площади 700 квадратных метров, впоследствии площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров.