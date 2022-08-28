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Спорт

Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее

Депутат Госдумы и экс-хоккеист Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о коррупции в детском хоккее. Об этом сообщает Telegram-канал «Дума ТВ».

«Вот представьте: я хорошо играю. И вдруг мальчик в третьем звене, папа у него богатый, пришел, дал тренеру денег. И меня переводят в третье звено, а его, бездарного, в первое. Это что такое?» — заявил Фетисов. Он также отметил, что из-за коррупции некоторые талантливые игроки перестают заниматься хоккеем.

В начале августа Фетисов дал совет выступающим за рубежом российским хоккеистам. «Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут», — заявил специалист.

Помимо трех Кубков Стэнли, Фетисов завоевал два олимпийских золота. Он также выиграл семь чемпионатов мира.

Алексей Гусев
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