Фетисов посоветовал выступающим за рубежом российским хоккеистам возвращаться домой

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов дал совет выступающим за рубежом российским хоккеистам. Его слова приводит РБК.

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг», — заявил Фетисов. Он посчитал, что политическая обстановка в мире не располагает к тому, чтобы выступать в европейских лигах.

Ранее 4 августа вратарь московского «Динамо» Константин Волков высказался об отношении к россиянам в Финляндии. Хоккеист, игравший в прошедшем сезоне за финский «Эссят», рассказал о требовании клуба заклеить флаг России на шлеме.

28 февраля Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.