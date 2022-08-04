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Фетисов дал совет выступающим за рубежом российским хоккеистам

Фетисов посоветовал выступающим за рубежом российским хоккеистам возвращаться домой

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов дал совет выступающим за рубежом российским хоккеистам. Его слова приводит РБК.

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг», — заявил Фетисов. Он посчитал, что политическая обстановка в мире не располагает к тому, чтобы выступать в европейских лигах.

Ранее 4 августа вратарь московского «Динамо» Константин Волков высказался об отношении к россиянам в Финляндии. Хоккеист, игравший в прошедшем сезоне за финский «Эссят», рассказал о требовании клуба заклеить флаг России на шлеме.

28 февраля Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Анастасия Борисова
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