Игравший в Финляндии хоккеист рассказал о требовании убрать флаг России со шлема

Хоккеист Волков рассказал о требовании финской лиги убрать флаг России со шлема

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков высказался об отношении к россиянам в Финляндии. Его слова передает Sports.ru.

Хоккеист, игравший в прошедшем сезоне за финский «Эссят», рассказал о требовании клуба заклеить флаг России на шлеме. «Лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды», — поделился Волков. Он добавил, что в остальном не ощутил негатива к себе в Финляндии.

Волков присоединился к «Эссят» в 2021 году. Всего за клуб он провел 37 матчей. Весной 2022 года 24-летний Волков подписал двухлетний контракт со столичным «Динамо».

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