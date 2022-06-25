Российский игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к нему американцев

Российский игрок «Коламбуса» Владислав Гавриков заявил, что не почувствовал давления в США

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков выказался об атмосфере в США в последние месяцы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отношение американцев к нему не поменялось. «Никакого давления со стороны американской общественности я не ощутил. Проводил ли клуб какие-то меры по защите российских игроков? У нас было все хорошо», — заявил Гавриков.

В нынешнем сезоне Гавриков провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил пять шайб и сделал 28 результативных передач.

В марте главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о давлении, которое оказывается на форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Телохранителя к нему не просто так приставили. Но Овечкин с этим справляется, держится, забивает голы», — заявил специалист.