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В семье поджегшей BMW замначальника управления Генштаба увидели гипноз от СБУ

SHOT: родственник женщины, поджегшей BMW чиновника Минобороны, заявил о гипнозе СБУ

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

В семье 65-летней Елены Беловой, которая подозревается в поджоге BMW замначальника управления Генштаба ВС России Евгения Секретарева, увидели гипноз со стороны Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил зять поджигательницы в разговоре с Telegram-каналом SHOT.

По словам родственника Беловой, женщина якобы была похищена неизвестными два дня назад и загипнотизирована. Он подозревает в этом СБУ. В разговоре с SHOT зять поджигательницы отметил, что члены СБУ требовали деньги и угрожали убийством Беловой.

Позднее в квартире женщины семья нашла около 40 чеков о переводах по 15 тысяч рублей, кредитные карты и выписки о займе в 500 тысяч рублей. Также сообщается, что перед инцидентом с автомобилем работника Генштаба ВС РФ похитители писали зятю женщины, что «скоро их семье придется платить за дорогую машину».

Ранее в сети появилось видео момента поджога BMW чиновника Минобороны России в Москве. На кадрах видно, как женщина обходит автомобиль с синей канистрой, затем обливает его и поджигает.

Уже известно, что на данный момент подозреваемая задержана. По информации источников издания Baza, поджигательница заявила, что она против проведения специальной военной операции на Украине.

О поджоге автомобиля работника Генштаба ВС РФ стало известно вечером в субботу, 27 августа. Машина загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Больше всего пострадала задняя часть авто — выгорел багажник.

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Варвара Кошечкина
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