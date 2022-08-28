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Футболист «Локомотива» сделал хет-трик за 11 минут

Футболист «Локомотива» Иван Игнатьев сделал хет-трик за 11 минут в матче с «Оренбургом»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев сделал хет-трик в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый мяч форвард забил на 8-й минуте, второй — на 11-й, а третий — на 19-й. На момент публикации новости в матче идет перерыв, «железнодорожники» ведут со счетом 3:1. В составе гостей голом отметился Владимир Сычевой.

Игнатьев забил первые мячи за «Локомотив». Он перешел в команду в июле в статусе свободного агента. До московской команды Игнатьев играл за казанский «Рубин».

6 января появилась информация о конфликте с участием Игнатьева в одном из ночных клубов Красноярска. Уточнялось, что футболист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в перепалку с охраной и другими посетителями. По данным источника, его вывели из заведения, а затем он вернулся туда.

Алексей Гусев
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