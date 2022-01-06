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Спорт

В РФС отреагировали на информацию о пьянстве игрока «Рубина» в ночном клубе

Комитет по этике РФС готов рассмотреть инцидент с игроком «Рубина» Игнатьевым

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) готов рассмотреть поведение игрока казанского «Рубина» Ивана Игнатьева в ночном клубе Красноярска. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Семен Андреев.

Он отметил, что рассмотрение инцидента произойдет только в том случае, если в организацию поступит обращение от соответствующих лиц. «Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена», — заявил Андреев.

Информация о конфликте с участием Игнатьева в одном из ночных клубов Красноярска появилась ранее в четверг, 6 января, в Telegram-канале Kras Mash. Уточнялось, что футболист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в перепалку с охраной и другими посетителями. По данным источника, его вывели из заведения, а затем он вернулся туда.

Игнатьев в нынешнем сезоне провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он не отметился результативными действиями.

Алексей Гусев
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