Полуголые девушки устроили фотосессию около здания российского университета

Полуголые девушки устроили фотосессию около УрГУ в Екатеринбурге

Полуголые девушки устроили фотосессию около здания Уральского государственного университета имени А.М. Горького (УрГУ) в Екатеринбурге. Видео с места событий публикует Telegram-канал издания «Федерал Пресс».

На кадрах видно, как девушки позируют с чемоданом на розовом покрывале и шлепают друг друга по ягодицам.

Ранее в сети появились кадры с выступления учеников екатеринбургского лицея №12, на которых лицеисты снимают рубашки и танцуют с голым торсом и перетянутыми крест-накрест тонкими ремешками.

В комментариях номер называли Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора образовательного учреждения.