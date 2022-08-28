Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
0:4
Завершен
Зенит
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Локомотив М
5:1
Завершен
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Торпедо М
0:1
1-й тайм
live
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Ростов
Сегодня
19:45 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Барселона
Сегодня
20:30 (Мск)
Вальядолид
Испания - Примера|3-й тур
ПСЖ
Сегодня
21:45 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|4-й тур
Спорт

Погба обвинил брата в вымогательстве

Игрок «Ювентуса» Погба заявил об угрозах со стороны брата и обвинил его в вымогательстве

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Французский футболист итальянского «Ювентуса» Поль Погба обвинил брата Матиаса Погба в вымогательстве. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление агентов игрока, которое опубликовано от его имени.

Ранее в субботу, 27 августа, Матиас Погба пообещал рассказать откровенные подробности о брате, его агенте Рафаэле Пименте, а также форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе. «Недавние заявления со стороны Матиаса Погба в социальных сетях, к сожалению, не стали неожиданностью. Они идут в дополнение к угрозам и попыткам вымогательства в составе организованной преступной группировки», — заявили представители хавбека. Правоохранительными органами было начато расследование произошедшего.

В марте Поль Погба стал жертвой грабителей. Злоумышленники украли из дома спортсмена золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018, а также украшения его матери. Сообщалось, что в это время в доме находились дети футболиста и их няня.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле. Он заключил контракт с командой, за которую выступал с 2012-й по 2016-й, на правах свободного агента. Вместе с «Ювентусом» француз четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Тату-мастер набила клиентке веснушки в виде «обезьяньей оспы»
Блогер Давидыч прокомментировал уход европейских автокомпаний
Роспотребнадзор предупредил об опасности покупки готовой еды
США предрекли гражданскую войну
Желтая австрийская газета написала о смерти убийцы Дугиной
Погба обвинил брата в вымогательстве
Российским авиакомпаниям разрешили выполнять «спрямленные» полеты в Сочи
Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку
В Британии рассказали о сроках прекращения поддержки Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.