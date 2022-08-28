Погба обвинил брата в вымогательстве

Игрок «Ювентуса» Погба заявил об угрозах со стороны брата и обвинил его в вымогательстве

Французский футболист итальянского «Ювентуса» Поль Погба обвинил брата Матиаса Погба в вымогательстве. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление агентов игрока, которое опубликовано от его имени.

Ранее в субботу, 27 августа, Матиас Погба пообещал рассказать откровенные подробности о брате, его агенте Рафаэле Пименте, а также форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе. «Недавние заявления со стороны Матиаса Погба в социальных сетях, к сожалению, не стали неожиданностью. Они идут в дополнение к угрозам и попыткам вымогательства в составе организованной преступной группировки», — заявили представители хавбека. Правоохранительными органами было начато расследование произошедшего.

В марте Поль Погба стал жертвой грабителей. Злоумышленники украли из дома спортсмена золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018, а также украшения его матери. Сообщалось, что в это время в доме находились дети футболиста и их няня.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле. Он заключил контракт с командой, за которую выступал с 2012-й по 2016-й, на правах свободного агента. Вместе с «Ювентусом» француз четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны.