Китай направил 23 самолета и восемь кораблей к Тайваню

Минобороны Тайваня сообщило, что Китай направил к острову 23 самолета и 8 кораблей

В Тайване военные зафиксировали приближение 23 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщается в ежедневной сводке тайваньского Минобороны, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве рассказали, что по состоянию на 17:00 (12:00 по Москве) военные Тайваня зафиксировали деятельность 23 самолетов и восьми кораблей НОАК рядом с островом. Уточняется, что десять самолетов пересекли линию «середины» Тайваньского пролива, в том числе три истребителя J-11, два J-10, два J-16, один вертолет Wz-10 и противолодочный самолет Y-8.

Тайвань, как отмечается, в ответ на это направил своих военных для наблюдения за обстановкой. Также на острове в тот момент были активны зенитно-ракетные комплексы.

Ранее седьмой флот Военно-морских сил США подтвердил проход своих ракетных крейсеров через Тайваньский пролив. Уточняется, что проход совершили боевые корабли типа «Тикондерога» USS Antietam и USS Chancellorsville — крейсера провели «плановый транзит» через Тайваньский пролив.

О том, что два корабля ВМС США совершили проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, стало известно в воскресенье. В ответ на это ВС Китая были приведены в состояние повышенной боевой готовности.