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«Зенит» разгромил «Урал» и вернулся на первое место в РПЛ

«Зенит» со счетом 4:0 разгромил «Урал» и вернулся на первое место в РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Урал» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 августа, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Малком, еще по голу забили Родриго и Андрей Мостовой.

«Зенит» набрал 17 очков и вернулся на первое место в чемпионате. «Урал» с одним очком замыкает турнирную таблицу.

«Зенит» в следующем туре 4 сентября на выезде сыграет со «Спартаком». «Урал» днем раньше на чужом поле встретится с «Динамо».

Алексей Гусев
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