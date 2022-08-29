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Комплексы «Бал» и «Бастион» «поразили» корабли на учениях

БРК «Бал» и «Бастион» отработали уничтожение кораблей на учениях у Калининграда

Кадр: Минобороны России

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» Балтийского флота отработали уничтожение кораблей условного противника на учениях у морского побережья Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе флота, пишет ТАСС.

«На полигонах в Калининградской области боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника», — отметили в сообщении.

Боевые расчеты БРК отработали задачи по обнаружению надводных кораблей условного противника и выполнили электронные ракетные пуски по целям. Также расчеты решали задачи по смене боевого порядка и местоположения комплексов после пуска ракет.

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В пресс-службе уточнили, что в учениях задействовали более 100 военнослужащих, до 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Ранее в августе «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщили, что комплексы «Бастион» прикроют Ленинградскую военно-морскую базу. Ракеты комплекса могут поражать цели на дистанции до 600 километров.

В феврале военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что сочетание комплексов «Бал» и «Бастион» позволяет уничтожать корабли противника непосредственно при входе в акваторию Черного моря.

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Даниил Иринин
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