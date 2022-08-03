Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Петербург прикроют «Бастионами»

«Известия»: Ленинградскую военно-морскую базу прикроют береговыми комплексами «Бастион»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» прикроют Ленинградскую военно-морскую базу (ЛенВМБ). Комплексы усилят защиту Санкт-Петербурга с моря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Ракеты «Оникс» комплекса «Бастион» могут поражать цели на дистанции до 600 километров. Это позволяет береговым войскам контролировать весь регион. Навести ракеты можно с воздуха, подводных лодок или кораблей. Отмечается, что усиление защиты Санкт-Петербурга становится актуальным на фоне решения Финляндии войти в НАТО.

«Бастион» в своей современной модификации — многоцелевое средство, он может использоваться как для береговой обороны, так и для ударов по наземным целям на значительную дальность», — сообщил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Издание отмечает, что береговые ракетные войска применяли «Бастионы» в Сирии для поражения штабов, узлов связи и аэродромов. Также источники напомнили, что в прошлом году в состав ЛенВМБ вошли БРК «Бал» с малозаметными высокоточными крылатыми ракетами Х-35.

В мае Министерство обороны России заявило об уничтожении украинских вертолетов на площадке подскока в Одесской области ракетами «Оникс» комплекса «Бастион».

В феврале военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что комплекс «Бастион» может поразить практически все современные корабли. В России создали систему «зон запрета доступа» с БРК «Бал» и «Бастион», а также комплексами «Искандер» и С-400.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Шредер на встрече с Путиным интересовался запуском «Северного потока-2»
В московском ресторане KFC сорвался лифт с людьми
В Литве выявили первый случай заражения оспой обезьян
ФСБ задержала двух мужчин за попытку подкупа топ-менеджера российского фонда
Бывший футболист «Спартака» умер в возрасте 43 лет
Джиган расцеловал фото Самойловой на капоте подаренного ему Mercedes
Песков оценил состояние здоровья Путина
В горящем в Подмосковье складе Ozon обрушилась крыша
AliExpress включили в перечень выполняющих закон «о приземлении» компаний
К горящему складу Ozon выехала мобильная лаборатория Минэкологии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.