Петербург прикроют «Бастионами»

«Известия»: Ленинградскую военно-морскую базу прикроют береговыми комплексами «Бастион»

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» прикроют Ленинградскую военно-морскую базу (ЛенВМБ). Комплексы усилят защиту Санкт-Петербурга с моря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Ракеты «Оникс» комплекса «Бастион» могут поражать цели на дистанции до 600 километров. Это позволяет береговым войскам контролировать весь регион. Навести ракеты можно с воздуха, подводных лодок или кораблей. Отмечается, что усиление защиты Санкт-Петербурга становится актуальным на фоне решения Финляндии войти в НАТО.

«Бастион» в своей современной модификации — многоцелевое средство, он может использоваться как для береговой обороны, так и для ударов по наземным целям на значительную дальность», — сообщил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Издание отмечает, что береговые ракетные войска применяли «Бастионы» в Сирии для поражения штабов, узлов связи и аэродромов. Также источники напомнили, что в прошлом году в состав ЛенВМБ вошли БРК «Бал» с малозаметными высокоточными крылатыми ракетами Х-35.

В мае Министерство обороны России заявило об уничтожении украинских вертолетов на площадке подскока в Одесской области ракетами «Оникс» комплекса «Бастион».

В феврале военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что комплекс «Бастион» может поразить практически все современные корабли. В России создали систему «зон запрета доступа» с БРК «Бал» и «Бастион», а также комплексами «Искандер» и С-400.