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Российские военные уничтожили украинские вертолеты ракетами «Оникс»

Минобороны заявило об уничтожении украинских вертолетов ракетами «Оникс» БРК «Бастион»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области ракетами «Оникс». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

«В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты», — сообщил он.

Универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс» предназначены для поражения надводных целей и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Одна пусковая установка комплекса «Бастион» может нести две ракеты «Оникс».

В марте расчеты БРК «Бастион» провели учения с боевой стрельбой на Камчатке. Военные отработали действия по отражению нападения условного противника.

В феврале военный специалист Юрий Кнутов сообщил, что БРК «Бастион» может поразить большинство современных кораблей.

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Даниил Иринин
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