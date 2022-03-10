На Камчатке провели учения с «Бастионами»

Расчеты БРК «Бастион» провели учения с боевой стрельбой на Камчатке

Российские военные задействовали береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» на учениях. Расчеты дивизиона берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России провели учения с боевой стрельбой на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

В рамках учений колонна боевых и специальных машин совершила марш в указанный район. Машины прошли по участкам горной местности и прибрежной полосы Авачинского залива. Военные отработали действия по отражению нападения условного противника.

Противовоздушную оборону колонны обеспечивала тактическая группа с зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Комплексы вели огонь по средствам воздушного нападения условного противника.

Также военные применили «Панцирь-С1», зенитные самоходные установки «Шилка» и бронетранспортеры БТР-82 для условного уничтожения вертолетов и десанта противника. В маневрах задействовали более 100 военнослужащих и 20 единиц техники.

В феврале директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о возможностях БРК «Бастион». По его словам, комплекс может поразить большинство существующих кораблей.