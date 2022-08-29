Футболиста «Барселоны» избили во время ограбления дома

Габонского игрока «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга избили во время ограбления его дома

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг пострадал во время ограбления его дома. Об этом сообщает La Sexta.

По информации источника, в ночь на понедельник, 29 августа, в дом футболиста ворвались четверо грабителей. Преступники угрожали игроку и его семье огнестрельным оружием и арматурой. Обамеянга избили и заставили отдать драгоценности из сейфа. Отмечается, что полиция начала расследование произошедшего.

33-летний Обамеянг перешел в «Барселону» из «Арсенала» в январе 2022 года. В составе каталонского клуба он принял участие в 24 матчах во всех турнирах и забил 13 мячей.

В марте жертвой грабителей стал французский игрок «Ювентуса» Поль Погба. Злоумышленники украли из дома спортсмена золотую медаль за победу на чемпионате мира-2018, а также украшения его матери. Сообщалось, что в это время там находились дети футболиста и их няня.