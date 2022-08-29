Медведев вышел во второй круг US Open

Даниил Медведев обыграл Стефана Козлова и вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Стефана Козлова в первом круге US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 29 августа, и продлилась три сета. Россиянин одержал победу со счетом 6:2, 6:4, 6:0. Теннисисты провели на корте ровно два часа. Медведев сделал десять эйсов и реализовал восемь из 16 брейк-пойнтов.

В следующем круге Медведев сыграет с французом Артуром Риндеркнехом. US Open проходит с 29 августа по 11 сентября.

Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 15 недель, что является рекордом среди российских спортсменов. В активе первой ракетки мира 6885 очков.