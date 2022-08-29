Доходность казначейских облигаций США подскочила до максимума

Доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла до максимума с ноября 2007 года

Доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла до максимума с кануна кризиса 2008 года — ноября 2007-го, обратило внимание агентство Bloomberg.

Доходность выросла на восемь базисных пунктов — до 3,48 процента, на столько же увеличилась доходность десятилетних ценных бумаг — до 3,13 процента. Кроме того, доходность десятилетних облигаций Австралии подскочила на 14 базисных пунктов, до 3,72 процента, а в Новой Зеландии — на 10 базисных пунктов, до 3,98 процента.

Это произошло на фоне недавнего заявления главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла, которое приводил «Интерфакс», о готовности и дальше повышать ставку, чтобы взять инфляцию под контроль. Ставка ФРС, по его словам, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на этом уровне некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

В конце июля ФРС США вновь повысила базисную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5 процента годовых. До этого повышение произошло в середине июня. Тогда базовая процентная ставка выросла до уровня 1,5-1,75 процента годовых. В мае ФРС США также повышала ставку до 0,75-1 процента годовых. Решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.