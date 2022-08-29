Экс-мэра Архангельска арестовали за организацию незаконного автопробега в Москве

Экс-мэра Архангельска Донского арестовали на 15 суток за организацию автопробега в Москве

Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток экс-мэра Архангельска Александра Донского, признав его виновным в нарушении порядка при организации пресеченного незаконного автопробега в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. Сам Донской в беседе с агентством отверг обвинения и заявил, что во время задержания сотрудники полиции нанесли ему ушибы.

Ранее Таганский суд в Москве арестовал организатора незаконного пробега элитных спортивных автомобилей «Богатых и успешных» Алексея Хитрова.

28 августа сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение несанкционированных автогонок. Полиция задержала порядка 90 ранее предупрежденных о запрете на проведение мероприятия владельцев дорогих машин, в том числе экс-мэра Архангельска Александра Донского. Планировалось, что на спорткарах будут наклеены стикеры «Богатые и успешные».

Согласно предварительным данным, в автопробеге в центре Москвы собирались принять участие более 170 элитных дорогих марок автомобилей, в частности Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5 и Bentley Continental GT II. Большинство иномарок сейчас находятся на специальной площадке для последующей проверки на нелегальную модификацию и внесение незаконных изменений в конструкцию.