Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
3:0
Завершен
Стефан Козлов
US Open (м)
Питон Стирнс
Завтра
23:30 (Мск)
Екатерина Александрова
US Open (ж)
Ласло Джере
Завтра
19:30 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
2:1
4-й сет
live
Денис Кудла
US Open (м)
Фабио Фоньини
Завтра
23:00 (Мск)
Аслан Карацев
US Open (м)
Хэрриет Дарт
1:0
2-й сет
live
Дарья Касаткина
US Open (ж)
Сара Бейлек
Завтра
01:50 (Мск)
Людмила Самсонова
US Open (ж)
Спорт

Тимановская получила гражданство Польши

Легкоатлетка Кристина Тимановская получила гражданство Польши

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявила о том, что получила польское гражданство.

Новый паспорт спортсменка получила указом президента Польши от 28 июня 2022 года. «Так тяжело об этом молчать больше месяца, но теперь смысла больше нет», — написала Тимановская.

В октябре прошлого года Тимановская раскритиковала Белорусскую федерацию легкой атлетики (БФЛА). «Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить», — заявила она тогда.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной и попытался насильственно депортировать ее в Минск после того, как она выступила с критикой спортивного руководства родной страны. Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета вместо Белоруссии спортсменка отправилась в Польшу.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Военные США допустили обстрелы у Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Тимановская получила гражданство Польши
МАГАТЭ уличила Иран в обогащении урана
Херсонские власти назвали последствия обстрела Каховской ГЭС для Украины
ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС
Иракский политик объявил голодовку
Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Эстония задумала запретить россиянам покупать недвижимость в стране
Психолог объяснил один из способов формирования стереотипов
Российский шоумен заменил Маслякова на посту ведущего фестиваля КВН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.