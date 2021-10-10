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Тимановская возмутилась количеством «загубленных» белорусских спортсменов

Кристина Тимановская: в Белоруссии по связям «пропихивают» легкоатлетов в сборные
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Фото: Reuters

Легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала в Instagram Белорусскую федерацию легкой атлетики (БФЛА).

Спортсменка отреагировала на публикацию БФЛА, которая показала награды легкоатлета Виктора Рябова. «А скольких спортсменов вы загубили?» — возмутилась она количеством пострадавших атлетов в комментариях.

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В сторис же спортсменка написала: «Вот чем гордятся в федерации легкой атлетики. Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить. Я 20-кратная чемпионка и рекордсменка Белоруссии, но, к сожалению, эта сборная уже забыла все».

6 октября спортсменка пожаловалась на тяжелую жизнь в Варшаве. Тимановская заявила, что после переезда в Польшу она постоянно находится под присмотром охраны.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной и попытался насильственно депортировать ее в Минск после того, как она раскритиковала спортивное руководство родной страны. Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета вместо Белоруссии спортсменка отправилась в Польшу.

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