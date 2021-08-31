Стал известен покупатель медали белорусской легкоатлетки Тимановской

Уроженец Киева приобрел медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ранее попытались насильно вывезти на родину из Токио. Об этом стало известно из его блога на портале Pikabu.

55-летний предприниматель Евгений из США выиграл аукцион на платформе Ebay, который завершился 26 августа. Первоначальная стоимость лота составляла пять тысяч долларов (366 тысяч рублей), однако покупатель в конечном счете приобрел его за 21 тысячу долларов (1,5 миллиона рублей).

По словам Евгения, после трудного переезда в США с Украины он принял решение помогать людям и чаще заниматься благотворительностью. По этой причине мужчина захотел купить медаль спортсменки. «Я не коллекционер, и не приобретал эту медаль в плане инвестирования, для меня это была акция поддержки», — пояснил он в посте.

Ранее сообщалось, что все вырученные от продажи награды средства будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности. Таким образом легкоатлетка решила поддержать белорусских спортсменов, «пострадавших от действий режима президента республики Александра Лукашенко».

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. Оппозиционный Фонд спортивной солидарности в свою очередь заявил, что легкоатлетку попытались насильно вывезти из Токио, поскольку за несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.