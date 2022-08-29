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В Запорожье подтвердили информацию о взрывах в Мелитополе

Член совета администрации Запорожья Рогов подтвердил, что в Мелитополе произошли взрывы

Фото: РИА Новости

В Мелитополе произошло не менее четырех взрывов. Информацию об этом подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

По данным Рогова, в настоящее время выясняются причины случившегося. «На данный момент непонятно, что это было. Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города [Мелитополя]», — сказал он.

О взрывах ранее 29 августа сообщал корреспондент РИА Новости. По его словам, звуки пяти взрывов раздались в городе примерно в 17:00. Отмечается, что их было слышно в районе кинотеатра «Победа», расположенного к северу от центра города.

24 августа стало известно, что в пригороде Мелитополя сработало взрывное устройство, которое повредило линию электропередачи. В результате был поврежден один из опорных столбов.

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Варвара Кошечкина
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