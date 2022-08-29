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Спорт

Слуцкий рассказал о «мертвых душах» в российском футболе

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил, как вносил «мертвые души» в список футболистов

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как в бытность детским тренером вносил несуществующих игроков в список своих воспитанников. Его слова в понедельник, 29 августа, приводит «Чемпионат.com».

«Писал левые журналы, вписывал, как и все, "мертвые души". Три года назад для того, чтобы тренер получал зарплату 40 тысяч рублей в регионе, тренируя 12-летних футболистов, у него должно было быть 200 футболистов. Что просто невозможно! Естественно, ты тренируешь 20, но за счет тех, которых не существует», — заявил специалист. Он отметил, что идти на такой шаг его вынуждали нормативные требования.

12 августа сообщалось, что Слуцкий оказался под угрозой увольнения из «Рубина». К тому моменту в четырех матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) казанский клуб набрал лишь пять очков. В трех последующих встречах команда одержала две победы и добилась одной ничьей, выйдя на четвертую строчку турнирной таблицы.

«Рубин» вылетел в ФНЛ из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона. Казанцы лишились ключевых иностранных игроков по ходу чемпионата, в результате чего не смогли удержаться в элитном дивизионе. Слуцкий принял решение остаться в команде, несмотря на понижение в классе.

51-летний Слуцкий известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год специалист возглавлял сборную России.

Андрей Стрельцов
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