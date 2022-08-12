Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Факел
0:0
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Фрайбург
0:0
1-й тайм
live
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|2-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Испания - Примера|1-й тур
Нант
Сегодня
22:00 (Мск)
Лилль
Франция - Лига 1|2-й тур
Спорт

Слуцкий столкнулся с угрозой увольнения из «Рубина»

Леониду Слуцкому дали три матча на исправление турнирной ситуации «Рубина»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский тренер казанского «Рубина» столкнулся с угрозой увольнения из клуба после провального старта сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Сергея Ильева.

54-летнему специалисту дали три матча на исправление турнирной ситуации. В противном случае, Слуцкий может быть уволен. Казанцам предстоят встречи против «Кубани», «Волги» и КАМАЗа. Первую и третью игры «Рубин» проведет дома.

После четырех матчей ФНЛ «Рубин» набрал лишь пять очков. На счету казанцев одна победа, две ничьи и одно поражение.

В минувшем сезоне «Рубин» не сумел удержаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда потеряла ряд иностранных игроков по ходу чемпионата. Слуцкий остался в команде, несмотря на понижение в классе.

Слуцкий известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». С 2015-го по 2016 год он руководил сборной России.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на строительство на Украине завода Bayraktar
Сотрудников «Известий» задержали в Эстонии
Возобновлены поставки российской нефти в Чехию
Слуцкий столкнулся с угрозой увольнения из «Рубина»
Раскрыты подробности состояния получившего ножевое ранение писателя Рушди
Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике
В Пентагоне ответили на вопрос о причастности к боевым действиям Украины
Умерла пострадавшая в ДТП американская актриса Энн Хеч
Российских туристов выселили из отеля в Турции
США заявили о своей позиции по вопросу независимости Тайваня после визита Пелоси
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.