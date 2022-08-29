Шестой легионер покинул «Динамо» за лето

Хорватский футболист Никола Моро перешел из «Динамо» в «Болонью» на правах аренды

Хорватский футболист Никола Моро стал шестым легионером, покинувшим «Динамо» в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Моро перешел из московского клуба в итальянскую «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Отмечается, что соглашение включает в себя право выкупа 24-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит шесть миллионов евро.

Моро выступал за «Динамо» с августа 2020 года. Футболист провел за клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. В составе бело-голубых хорват завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне‑2021/2022.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня следующего года.