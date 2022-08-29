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В Госдуме подготовили законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутаты из ЛДПР подготовили законопроект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Депутаты из партии ЛДПР разработали законопроект о введении перерасчета страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Об этом парламентарий Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

Документ предлагает перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3). Еще одним изменением должно стать возобновление индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Также законотворцы выступают за пересмотр размеров страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.

22 августа стало известно, что проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не предусматривает возвращение индексаций пенсий работающим пенсионерам. Согласно проекту Минтруда России, в период с 2023 по 2025 год пенсии будут индексировать в среднем на 6,8 процента. При этом федеральный трансферт в бюджет ПФР вырастет до пяти триллионов рублей в год.

Ранее депутат Борис Пайкин напомнил, что в России работает каждый пятый пенсионер, это почти девять миллионов человек. И с одной стороны, заметил он, хорошо, что эта категория граждан востребована экономикой, но с другой надо помнить, что работают они не от хорошей жизни — средний размер пенсии по старости в 18 тысяч рублей в условиях инфляции явно недостаточен для комфортной жизни.

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Марина Совина
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