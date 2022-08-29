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Павел Прилучный рассказал о жизни на улице из-за обмана с жильем

Российский актер Павел Прилучный рассказал об обмане с арендой жилья по приезде в Москву

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Павел Прилучный рассказал о том, как риелторы обманули его с арендой жилья, когда он приехал в Москву поступать в театральный институт. Из-за этого звезде два дня пришлось жить на улице. Своими воспоминаниями он поделился в интервью для Youtube-канала Надежды Стрелец.

По словам актера, родственники и друзья порекомендовали ему взять газету у бабушки на Пушкинской площади — они считали, что только там можно найти надежные варианты для аренды. «Я приехал, взял газету у бабушки на Пушкинской — и меня сразу обманули!» — со смехом вспомнил Прилучный.

Звезда признался, что он трудился все лето для того, чтобы накопить сумму, достаточную для поездки в Москву. По приезде в столицу он изучил нужную газету и в результате решил обратиться в фирму со звучным названием, которая показалась ему убедительной. Прилучный был уверен, что его не обманут, так как она находилась недалеко от отделения полиции.

Звезда рассказал риелторам о цели своей поездки. Он попросил их помочь с арендой комнаты или квартиры на неделю. Сотрудники компании показали актеру сертификаты, из которых тот ничего не понял, и сообщили ему, что у них есть квартира на его бюджет — за 15 тысяч рублей. «Я отдал эти деньги, у меня оставалось ещё тысячи три. Думаю: "Ну нормально, на "роллтон" хватит"», — вспоминал Прилучный.

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Актеру назначили встречу на станции метро «Павелецкая». Он прождал два часа, однако к нему так никто и не пришел.Обманувшая Прилучного фирма не работала по выходным, и в результате он решил спать на улице — на лавочке в Камергерском переулке.

Артист две ночи провел на улице, пока на пробах не познакомился с девушкой, которая предложила ему временно пожить у себя. На следующий день Прилучный пришел в обманувшую его компанию с требованием отдать деньги обратно, и ударил одного из охранников. Не получив деньги назад, он обратился в полицию, где ему порекомендовали вернуться за деньгами через месяц.

В беседе с интервьюером актер посоветовал быть внимательными и читать то, что написано мелким шрифтом. Он добавил, что что сложившаяся ситуация в тот момент казалась ему очень несправедливой.

В марте актер Михаил Трухин рассказал, как его обманули при покупке дома в Ленинградской области 25 лет назад. Звезда нашел понравившийся ему дом и внес за него залог, однако позже выяснил, что земля находится под арестом.

Полина Кислицына
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