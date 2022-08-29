Африканский велогонщик погиб во время соревнований в США

Кенийский велогонщик Сулейман Канганги погиб во время соревнований в США

Кенийский велогонщик Сулейман Канганги погиб во время соревнований в Вермонте (США). Об этом сообщает The Guardian.

33-летний африканский спортсмен, выступавший за команду Amani, принимал участие в гонке по грунтовой дороге Vermont Overland. Канганги попал в аварию на высокой скорости.

Соболезнования в связи со смертью велогонщика выразила жена избранного президента Кении Рейчел Руто. «Нам всем будет не хватать его как личности. Кения потеряла чемпиона. Покойся с миром, Суле», — написала она.

24 августа стало известно, что шотландский гонщик на горных велосипедах Раб Уорделл скончался в возрасте 37 лет. Спортсмен умер вечером 22 августа. Это случилось через два дня после выступления на чемпионате страны, где Уорделл одержал победу. Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца, которая произошла во сне.

