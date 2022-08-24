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Спорт

Шотландский велогонщик умер через два дня после победы на чемпионате страны

Шотландский велогонщик Раб Уорделл умер через два дня после победы на чемпионате страны
Раб Уорделл

Раб Уорделл. Кадр: Rab Wardell / YouTube

Шотландский гонщик на горных велосипедах Раб Уорделл скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Спортсмен умер вечером 23 августа. Это случилось через два дня после выступления на чемпионате страны, где Уорделл одержал победу.

Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца, которая произошла во сне. «На данном этапе у нас очень мало информации, но мы выражаем нашу любовь и поддержку его семье, друзьям и всем тем в нашем сообществе, кто знал его. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Раба в это невероятно печальное время», — говорится в заявлении Союза шотландских велосипедистов.

8 июня сообщалось, что южноафриканский боксер Симисо Бутелези умер в возрасте 24 лет. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная во время поединка за пояс чемпиона Африки по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Спортсмен находился в коме, врачи не имели возможности провести операцию.

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Дарья Коршунова
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