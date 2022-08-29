Власти России назвали риски на рынке труда

Первый вице-премьер Белоусов заявил о рисках для 200-300 тысяч рабочих мест в России

В настоящее время на рынке труда России нет ухудшения ситуации, однако существуют риски для рабочих мест в ряде отраслей, заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. Его слова приводит «Интерфакс».

По оценкам российских властей, в первую очередь, сокращение может затронуть работников двух групп отраслей: автомобильной и химической промышленности. Белоусов отметил, что, возможно, сотрудников этих областей переведут на «разного рода промежуточные формы» работы — неполную занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и другие.

Корректировке могут подвергнуться 200-300 тысяч человек. Белоусов подчеркнул, что это максимально возможное количество. Чиновник заявил, что правительство «справится с такими объемами», однако регионы все равно должны подготовиться и проанализировать ситуацию на рынке труда, прежде всего, в указанных секторах.

Ранее Минтруд России спрогнозировал пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда».

Уровень безработицы на этот год прогнозируется Минэкономразвития на уровне 4,8 процента (предыдущая оценка — 6,7 процента), но в 2023 году ожидается рост до 5,2 процента. При этом кадровая компания ANCOR предсказала безработицу в России к концу 2022 года на уровне 7,8 процента против нынешних 4,4.