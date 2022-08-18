Спрогнозирован пик напряженности на российском рынке труда

Минтруд: пик роста напряженности на рынке труда придется на конец 2022-начало 2023 года

Минтруд России прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022-го — начало 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства.

В ведомстве отметили, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда». К апрелю рост численности работников, которые находятся под риском увольнения, составил по сравнению с мартом около 40 процентов.

Однако последний месяц численность работников, находящихся под риском увольнения, упала на пять процентов, до 310,7 тысячи человек.

Уровень безработицы на этот год прогнозируется Минэкономразвития на уровне 4,8 процента (предыдущая оценка — 6,7 процента), но в 2023 году ожидается рост до 5,2 процента. При этом кадровая компания ANCOR предсказала безработицу в России к концу 2022 года на уровне 7,8 процента против нынешних 4,4 процента.